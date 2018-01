Meeste supermarkten Carrefour in onze regio open vandaag

Na de aankondigingen van herstructureringen en ontslagen bij supermarktketen Carrefour, zijn de meeste vestigingen in onze regio vandaag gewoon open. De grote winkels in Kraainem en Drogenbos zijn vandaag en morgen echter gesloten. In het totaal zijn er in het hele land 27 supermarkten van Carrefour dicht, vooral in Brussel en Wallonië.