Meise: commissie onderzoekt negatieve audit

In november kwam Meises burgemeester Jos Emmerechts (LB+) even in het oog van een storm te staan na een vernietigende audit van zijn gemeentelijke diensten door Audit Vlaanderen, het doorlichtingsorgaan van de Vlaamse overheid voor administraties en lokale besturen. Het rapport van die audit wees op heel wat bestuurlijke mistoestanden, zoals gebrek aan controle in gemeentelijke dossiers en mogelijke onjuistheden bij het afleveren van bouwvergunningen.

De nieuw opgerichte commissie zal nu alle opmerkingen in de audit bespreken en concrete actiepunten ter verbetering voorstellen. Intussen is ook het onderzoek door de anticorruptiecel van de federale politie nog lopende: in het rapport werd immers ook de integriteit van sommige bestuursleden in vraag gesteld. Ook provinciegouverneur Lodewijk De Witte is met een onderzoek belast.