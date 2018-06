Meise krijgt voor tweede keer SAVE-label

"Je begint niet zomaar aan de realisatie van de doelstellingen van het SAVE-label" , zegt schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA). "We willen als gemeente zoveel mogelijk -soms ook kleine ingrepen- realiseren om de verkeersveiligheid te verbeteren en we zijn hiervoor beloond met het tweede SAVE-label, waar we echt trots op zijn."

"We kochten een reeks mobiele snelheidsinformatieborden aan, waarbij automobilisten hun snelheid wordt getoond wanneer ze voorbijrijden. Die worden telkens in straten gehangen waar te snel wordt gereden, gevolgd door effectieve snelheidscontroles. We investeerden in betere signalisatie en in de handhaving van de zone 30. Daar wordt ook effectief geflitst. Er kwam een gepersonaliseerde 'graag traag' affichecampagne op kindermaat. Er werden nieuwe zebrapaden aangelegd aan scholen, er kwam (LED)verrlichting op donkere plaatsen, boordstenen aan stoepen werden verlaagd voor zwakke weggebruikers, er kwamen wegversmallingen, paaltjes, verkeersremmers en een uitbreiding van de zone 30 waar nodig."

De gevolgen bleven niet uit: in Meise ging het aantal ongevallen gevoelig achteruit. Het aantal ongevallen met stoffelijke schade daalde met één derde van 183 in 2011 naar 132 in 2016. Het aantal ongevallen met gewonden daalde met liefst 45 % Meise doet zo beter dan de andere gemeenten in de zone KLM.