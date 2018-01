Meise zet eigen kunstenaarstalent permanent in de kijker

"Ik vind het zelf een heel mooi initiatief, want het geeft de lokale kunstenaars de mogelijkheid hun werk aan de eigen inwoners te tonen", zegt Hugo Van Petegem (64) uit Meise. Hij volgde twee jaar grafiek in Sint-Lukas in Schaarbeek en leerde etsen in de Portaelsschool in Vilvoorde bij Paul Van Namen. Hij heeft inmiddels dertig jaar ervaring in grafiek. "Mijn onderwerpen variëren van louter fantasie, over andere thema's, maar hier in het AC heb ik etsen gehangen van 'echte beelden' uit de Groote Oorlog. Ik baseerde me op bestaand oud fotomateriaal op internet en maakte er grote etsen met een eigen stempel van. Het idee ontstond bij een bezoek aan het 'Flanders Field Museum' in Ieper."

De kunst van het etsen

Etsen is niet eenvoudig, want bij het etsen moet de kunstenaar 'negatief' denken. "De afdrukplaat wordt in spiegelbeeld bewerkt om een juist beeld op de afdruk te bekomen", gaat Van Petegem verder. "Het is precies de kunst van grafiek, de materialen en werkwijze, die ik aan de bezoeker hier wil duidelijk maken. Daarnaast hoop ik dat de frappante beelden van de verschrikkelijke oorlog bijblijven. Dat de werken hier in het AC mogen hangen, is mooi meegenomen: het is de perfecte locatie. Mensen hebben al positief gereageerd."

Heel jaar kunst in het AC

Schepen van Cultuur Miel De Boeck (CD&V): "De grote hal van het Administratief Centrum staat meestal leeg. Met dit initiatief geven we er een zinvolle bestemming aan. Het hele jaar door kunnen lokale kunstenaars hier hun werk tentoon stellen. Elke kunstenaar krijgt de zaal een bepaalde periode ter beschikking en bouwt met de hulp van de cultuurdienst zijn of haar eigen tentoonstelling op. Het voordeel is dat de tentoonstelling tijdens de openingsuren van het AC vrij bezocht kan worden én dat er toezicht is, want de balie die permanent bemand is, staat vlakbij. De expo is ook laagdrempelig, want inwoners die een afspraak hebben op één van de gemeentediensten, lopen er langs en kunnen zo meegenieten van de werken van de lokale kunstenaar. "

Miranda Van Lint van de Dienst Jeugd en Cultuur: "Bij de eerste oproep schreven zich meteen voldoende kunstenaars in om een heel jaar te programmeren. Momenteel is er even een inschrijvingsstop en een wachtlijst. Het succes is zo groot omdat we in Meise ook heel veel lokaal kunstenaarstalent hebben. Tijdens de week van de Amateurkunsten schreven zich eerder al 46 lokale kunstenaars in en daarvan zijn er nog geen die hier een aanvraag deden voor een tentoonstelling. We kunnen dus gerust enkele jaren voort programmeren."

De volgende kunstenaar die tentoonstelt in het AC, is Yvan Bordeau. hij stelt schilder- en tekenkunstwerken tentoon van 16 februari tot 30 maart 2018. De tentoonstelling grafiek uit de Groote Oorlog van Hugo Van Petegem loopt nog tot 15 februari in het AC, Tramlaan in Meise. Info: www.meise.be