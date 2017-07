Meise zingt al volop voor Feest Vlaamse Gemeenschap

'Vlaanderen Feest' wil mensen massaal aan het zingen krijgen en dat is in Meise goed gelukt. Aan het administratef centrum verzamelden vele tientallen enthousiaste feestvierders. Zij gaven het goede voorbeeld door luidkeels liedjes in het Nederlands, Frans en Engels mee te zingen. De zangavond was een gigantisch succes, zowel voor jong als voor oud. Een geslaagde generale repetitie voor het Vlaams Feest van 11 juli.