Meisenaar Eddy Merckx onzeker over aanwezigheid op Grand Départ van Ronde van Frankrijk

Het is hoogst onzeker of Eddy Merckx uit Meise aanwezig zal zijn op de 'Grand Départ' van de Ronde van Frankrijk 2019, op 16 januari in Brussel. Aanleiding is een conflict met organisator Amaury Sport Organisation (ASO). Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws.

Half november al liet Eddy Merckx weten zwaar ontgoocheld te zijn in organisator Amaury Sport Organisation (ASO). Toen al gaf aan hij zwaar te twijfelen aan zijn aanwezigheid bij de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk 2019 in Brussel op 16 januari.

Eddy Merckx zou niet naar de voorstelling gaan, al is de deur blijkbaar nog niet helemaal dicht. Merckx zou de hele zaak nog eens willen bespreken met zijn advocaat. Dat Eddy Merckx niet aanwezig zou zijn op de Grand Départ is opmerkelijk omdat de Meisenaar zelf, 50 jaar na zijn eerste van 5 zeges in de Ronde van Frankrijk, aan de basis ligt van de start van de Tour in Brussel. Op de voorzijde van de uitnodiging voor het event prijkt Merckx nog wel fier in zijn gele leiderstrui...