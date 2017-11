Meises burgemeester schreeuwt zijn onschuld uit

Meises burgemeester Jos Emmerechts (LB+) zegt in een interview met RINGtv dat hij recht in zijn schoenen staat. Een vernietigende audit laat vermoeden dat hij mogelijk fraude pleegde bij het afleveren van bouwvergunningen. De federale politie start een onderzoek. Bij een vertrouwensstemming krijgt Emmerechts nog slechts een minderheid van de gemeenteraadsleden achter zich.

Aanleiding voor de zaak is het negatieve rapport na een doorlichting van de gemeentediensten door de Vlaamse overheid. Zo zou er sprake zijn van belangenvermenging en corruptie in bouwdossiers. Audit Vlaanderen, dat de audit liet uitvoeren, maakte zelf het dossier over aan de centrale dienst voor corruptiebestrijding van de federale politie. Die start nu een onderzoek.

Oppositieraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) lokte op de gemeenteraad een stemming uit over het vertrouwen in burgemeester Jos Emmerechts (LB +). Die resulteerde in 11 onthoudingen, 8 voor en 4 tegen. Volgens Anciaux is het vertrouwen in de meerderheid weg. Hij stelt zich ook ernstige vragen bij de démarches van de burgemeester in een aantal bouwdossiers.

De doorlichting van de Vlaamse Overheid laat vermoeden dat Emmerechts mogelijk fraude heeft gepleegd in verschillende bouwdossiers, en dat op aandringen van bekende architecten en bouwpromotoren. Uit e-mailverkeer zou onder meer blijken dat hij motivaties van architecten bijna letterlijk overnam, waardoor projecten die een negatief advies hadden gekregen van de stedenbouwkundig ambtenaar, alsnog een groen licht krijgen van het schepencollege.

Burgemeester Emmerechts reageert verontwaardigd en schreeuwt in ons nieuws zijn onschuld uit. ‘Ik sta recht in mijn schoenen. Soms geeft de stedenbouwkundig ambtenaar negatief advies waarin ik mij niet kan vinden en dan bespreek ik dat met de bouwheer, promotor en architect. Ik ben geen stedenbouwkundige maar een simpele boerenzoon. Ik moet mij laten bijstaan door deskundigen. En het is het schepencollege dat het collegiaal beslist.’ De burgemeester denkt ook geenszins aan opstappen.

De gemeenteraad stelde een advocaat aan die zich namens de gemeente burgerlijke partij stelt voor eventuele schade die de gemeente heeft geleden.