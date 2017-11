Meises burgemeester verbolgen over aantijging corruptie

Aanleiding voor de zaak is het negatieve rapport na een doorlichting van de gemeentediensten door de Vlaamse overheid. Zo zou er sprake zijn van belangenvermenging, corruptie in bouwdossiers, weinig transparantie, enz. Audit Vlaanderen, dat de audit liet uitvoeren, maakte zelf het dossier over aan de centrale dienst voor corruptiebestrijding van de federale politie. Die start nu een onderzoek.

Oppositieraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) lokte op de gemeenteraad een stemming uit over het vertrouwen in burgemeester Jos Emmerechts (LB +). Die resulteerde in 11 onthoudingen, 8 voor en 4 tegen. Volgens Anciaux is het vertrouwen in de meerderheid weg.

Roel Anciaux: “Er zijn ernstige problemen vastgesteld bij de manier van aanbesteden en de controlesystemen binnen de gemeente. Er is sprake van voorkeursbehandeling in bouwdossiers. Er is ook onduidelijkheid over hoe een negatief advies van de gemeentelijke ambtenaar, plots wordt omgebogen tot een positief advies dat door burgemeester Emmerechts aan het college wordt voorgesteld. Ik stel me ernstige vragen over de argumentatie die de burgemeester aanhaalt tegen het advies van zijn administratie in.”

Burgemeester Emmerechts reageert verontwaardigd. ‘Het klopt dat er een onderzoek is en dat veel zaken in Meise beter kunnen. Maar mij uit dat dossier naar voor brengen en aan de schandpaal nagelen, is te kort door de bocht. De beslissingen van die bouwdossiers zijn genomen in het schepencollege en de gouverneur heeft die ook niet geschorst. Wat hebben wij dan misdaan? Ik mag van de gouverneur wel spreken met mensen over dossiers. Ik help iedereen als ik kan. Ik begrijp dat de oppositie zijn werk moet doen, maar zoiets heb ik in 23 jaar lokale politiek nog niet meegemaakt."

De gemeenteraad stelde een advocaat aan die zich namens de gemeente burgerlijke partij stelt voor eventuele schade die de gemeente heeft geleden. Op de eerstkomende gemeenteraad in december komt het dossier opnieuw ter sprake.