Meisje van 15 aangevallen door 15 andere meisjes aan station Halle om liefdeskwestie

In Halle is vorige vrijdag aan het station een meisje van 15 aangevallen door zo’n 15 andere meisjes omwille van een liefdeskwestie. Het slachtoffer doet het hele verhaal in Het Laatste Nieuws.

Het slachtoffer loopt school aan het Go! Technisch Atheneum van Halle. Een van de studenten toonde al een tijdje interesse in haar. Maar dat kon een liefdesrivale maar moeilijk verkroppen. Ze begon het slachtoffer te pesten en dat liep vorige vrijdag stevig uit de hand. Aan het station werd ze in elkaar geslagen door zo’n 15 andere meisjes. Het slachtoffer hield aan het incident een hersenschudding, enkele gekneusde ribben en gescheurde oorlellen over.

Jongeren die vragen hebben rond pesten kunnen steeds terecht op www.awel.be