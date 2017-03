Meisje verzon verkrachting door minderjarige voetballers in Wemmel

Het meisje beweerde dat ze begin november verkracht was vlakbij het voetbalveld van KVK Wemmel. Twee jongens die er voetbalden en er hun bal kwijtspeelden zouden het meisje gevraagd hebben om te helpen zoeken. In de struiken zou een van de jongens haar misbruikt hebben terwijl de andere op de uitkijk stond. Ze verzweeg naar eigen zeggen aanvankelijk de feiten. Maar met Kerst diepte ze het verhaal op als verklaring voor haar slecht rapport. Haar ouders stapten naar de politie en diende een klacht in. Het parket Halle-Vilvoorde stelde een onderzoek in. Maar daaruit is nu gebleken dat ze het verhaal volledig verzonnen had.

Sven Mary, de advocaat van een van de jongens overweegt nu een klacht met burgerlijke partijstelling. De schade die aan de jongen en bij uitbreiding aan de voetbalclub is toegebracht is volgens Mary onherstelbaar. Hij hekelt ook de houding van de moeder die een actieve rol zou hebben gespeeld bij de verspreiding van het verhaal.