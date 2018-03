Mensen uit alle hoeken van de wereld zingen in het Nederlands

Gemeenschapscentrum De Kam in Wezembeek-Oppem en De Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode ontvangen komende week Koruso op hun planken. Het unieke koor van mensen uit de hele wereld, zingt bekende liedjes in het Nederlands.

“Het koor Koruso is ontstaan uit de theaterproductie ‘Gelukkig zijn’, waarmee in 2015-2016 bijna 60 keer werd opgetreden in het hele land. Na de tournee van ‘Gelukkig zijn’ wilden veel deelnemers samen blijven zingen. Zo ontstond Koruso”, vertelt Peter Schoenaerts van Theater A tot Z, dat het koor onder z’n vleugels heeft genomen. Koruso zingt hoofdzakelijk Nederlandstalige muziek. De leden zijn een bonte mengeling van mensen uit alle hoeken van de wereld. Je kan hen aan het werk zien op dinsdag 20 maart in gemeenschapscentrum De Kam in Wezembeek-Oppem en op donderdag 22 maart in GC De Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode.