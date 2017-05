Merchtem bindt strijd aan met reuzenberenklauw

Merchtem zet de grove middelen in tegen de reuzenberenklauw. De exotische plantensoort weelt tierig in de gemeente, maar is gevaarlijk voor huid en ogen. Nu pesticides verboden zijn, zet de gemeente de graafmachine in om de plant uit te roeien.

De groenarbeiders van Merchtem zijn al een tijdje aan het werk om de reuzenberenklauw in de gemeente te verwijderen. Nu kiest het bestuur voor de drastische aanpak.

"Het is een plant die zich makkelijk voortplant, letterlijk dan. We moeten hem bestrijden met de middelen die we hebben en nu zetten we echt de grote middelen in," zegt burgemeester Eddie De Block. "We proberen het wortelbed te ondergraven, zodanig dat er niets meer overschiet en het jaar nadien niet meer terugkomt."

En dat is maar goed ook, want de sappen van de plant kunnen lelijke brandwonden veroorzaken. "Als arts ben ik op de wachtdiensten ook geconfronteerd geweest met mensen die ermee in contact kwamen. Voor kinderen kan het zeer gevaarlijk zijn", vertelt De Block.