Merchtem en Londerzeel kibbelen over Zanzibar

De gemeenten Merchtem en Londerzeel verschillen van mening wat betreft de verkeersafwikkeling rond Zanzibar, de succesvolle pup-up lounge bar in Steenhuffel, vlakbij de grens met Merchtem. Londerzeel vraagt Merchtem toelating om voor het verkeer een veiliger ontsluiting te voorzien via de ruilverkavelingsbanen. Maar dat zien ze in Merchtem niet zitten.

De eerste Zanzibar aan de Smisstraat in Steenuffel was met honderden bezoekers een schot in de roos. Maar de gevolgen voor het verkeer waren ook groot. De politie deed zware controles op het gebruik van veldbanen in de buurt (en op het gebruik van alcohol). Nadia Sminate (N-VA), burgemeester van Londerzeel, vraagt haar collega van Merchtem om het verkeer ook via de ruilverkavelingsbanen te laten rijden, maar dat ziet Eddie De Block (Open Vld), burgemeester van Merchtem, niet zitten.

Volgens De Block is op die banen alleen landbouwverkeer toegelaten. "De politie beboet daar zelfs onze eigen leerkrachten van de vlakbij gelegen Tuinbouwschool. We gaan geen uitzondering maken voor een pop-up, ook al vind ik Zanzibar zelf een positief initiatief."

Volgens Sminate brengt Merchtem met die houding alle bezoekers en weggebruikers in gevaar.

Zanzibar loopt nog tot en met 8 september, iedere week van donderdag tot zondag.