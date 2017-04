Merchtem is een geboortelaan rijker. Voor de tiende keer mochten jonge ouders, samen met de Tuinbouwschool en Natuurpunt, een boompje planten voor hun zoon of dochter. Ditmaal gebeurde dat ter hoogte van Kemmeken. 90 jongens en 72 meisjes geboren in 2015 staan er mooi vermeld op het inhuldigingsbord.