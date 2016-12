Merchtem wil Brussegemse kerk aan school schenken

Oppositiepartijen CD&V en N-VA vroegen op de laatste gemeenteraad wat de toekomstvisie is voor de kerken van deelgemeenten Brussegem en Peizegem. Voor Peizegem raakte eerder al bekend dat burgemeester Eddie De Block (Open Vld) er graag bijkomende klaslokalen in wil onderbrengen voor de nabij gelegen school Ten Bos die uit z'n voegen barst. Maar nu neemt het gemeentebestuur ook initiatief voor de bestemming van de kerk van Brussegem en wil ze die gratis schenken aan de inrichtende macht van de Vrije Basisschool Rinkeling.

Eén en ander heeft te maken met het plan dat de kerkraad van Brussegem in januari op de gemeenteraad laat agenderen. Burgemeester Eddie De Block (Open Vld): "De kerkraad liet een plan opmaken door een architect om de kerk van Brussegem -die eigendom is van de gemeente- als polyvalente ruimte te kunnen gebruiken. Dat is wel heel straf, want het gemeentebestuur wacht al vier jaar op een kerkenplan, waarin de bestemming van de kerken in Merchtem wordt vastgelegd. Als de kerkelijke overheid niet tot een besluit kan komen, dan zal de gemeente dit doen, weliswaar in rechtstreeks overleg met het Bisdom. Daarom gaan we nu officieel het voorstel doen om de kerk van Brussegem te schenken aan de Vrije Basisschool Rinkeling, die op de site zelf moeilijk of niet kan uitbreiden", zegt De Block.

"Dat is wel een heel verrassende wending in het dossier", zegt voorzitter Erik Kiekens van de kerkraad van Brussegem. "We zullen het voorstel onderzoeken, maar staan er niet meteen negatief tegenover. Natuurlijk moet ook de inrichtende macht zich hierover buigen. We wachten het concrete voorstel van de gemeente af. Het staat buiten kijf dat wij ook de beste oplossing voor de kerk willen".

Burgemeester Eddie De Block verbindt aan de schenking wel de uitdrukkelijke voorwaarde dat de kerk voor onderwijsdoeleinden moet gebruikt worden. Schepen van Kerkraden David De Valck (Open Vld) ziet het voorstel om een polyvalente ruimte in de kerk van Brussegem te voorzien wel zitten. "Maar het voorstel van onze burgemeester voor uitbreiding van de school, steun ik evenzeer. Het is een mooie oplossing voor de kerk. Het gebouw moet in de toekomst meerdere functies kunnen krijgen", zegt de schepen.

Inmiddels is er ook vooruitgang in het dossier van de kerk van Peizegem. Merchtem wil die laten inrichten voor de uitbreiding van de gemeenteschool Ten Bos. Pastoor Guido Moeys liet eerder weten dat niet te zien zitten. Volgens hem moeten kerken enkel dienen voor liturgische diensten en enkel de bisschop kan de eredienst van de kerk onttrekken. "Het gemeentebestuur heeft nu aan de directie van Ten Bos gevraagd hoeveel bijkomende klaslokalen er nodig zijn. Wij gaan met Haviland, het Bisdom en een architect samenzitten om de plannen voor uitbreiding van de school in de kerk in Peizegem te realiseren. We gaan hiervoor ook een subsidie aanvragen", aldus nog burgemeester De Block.