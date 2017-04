Merchtem wil rattenplaag in kaart brengen

Er komen steeds meer vragen bij de gemeenteloods van Merchtem voor een gratis zakje rattenvergif. Vroeger was er zowat één vraag per week, nu zitten ze er aan één tot twee vragen per dag. De gemeente wil de plaag in kaart brengen.

"Zoveel ratten hebben we hier nog nooit gezien en we wonen hier al van in 1978", zegt Jeannine Van de Vreken uit Terlinden 26 in Merchtem. "Ze komen hier van het veld in onze tuin. Ze verstopten zich achter een houtmijt en het werden er steeds meer. We hebben de houtmijt zo snel mogelijk verwijderd en zijn meteen naar de gemeenteloods gegaan om gratis zakjes en blokjes rattenvergif te halen. En dat heeft geholpen. We zijn blij dat we er vanaf zijn, maar we vrezen dat ze terugkomen. Ik zag er hier deze morgen nog gewoon een lopen over straat. Ik hoor van verschillende mensen dat er problemen zijn met ratten. Ik raad hen aan om ze zo snel mogelijk te bestrijden met rattenvergif. Ikzelf stop dat in een buis van 5 centimeter diameter. Zo kan onze kater Vlekske er niet aan. Want hij heeft er al veel gepakt. En er ook mee gevochten. Hij had al een flinke snee aan de binnenkant van een pootje en ook een wondje aan z'n gezicht," besluit Jeannine, die sinds 2000 rechtstreeks verkozen OCMW-raadslid is in Merchtem.

Coördinatoren Danny Van Ranst en Patrick De Boeck van de Gemeenteloods van Merchtem beamen dat er meer vraag naar zakjes rattenvergif is. "We delen die gratis aan Merchtemnaren uit. Ze kunnen ook kiezen voor blokjes vergif waar een koperdraad aan vast is. Die kunnen ze dan in een rioolput hangen, zodat er geen gevaar is dat huisdieren die opeten. Bij de vergifzaadjes raden we aan om die in een kleine buis te stoppen, zodat ratten er wel aankunnen, maar huisdieren niet. Vroeger hadden we hier zowat één vraag per week naar gratis zakjes, nu zijn er zo'n één tot soms twee per dag."

Op openbaar domein pakt Merchtem de rattenplaag zelf aan. Zo werden er onlangs nog in de rioolputjes aan de Markt in Merchtem vergifblokjes gehangen. Die worden zodanig diep gehangen dat niemand -enkel de ratten zelf- eraan kan. Schepen van Milieu David De Valck (Open Vld): "Als er veel meldingen zijn, dan noteren we het adres van waar de vraag voor zakjes vergif vandaan komt. Zo hopen we het probleem in kaart te brengen. Dan kunnen we nagaan of er misschien hele wijken zijn die we moeten aanpakken. Zodra we daar zicht op hebben, kunnen we via de provincie Vlaams-Brabant vragen om een rattenvanger in te schakelen. Die vraag zal dus gebeuren zodra we zicht hebben op probleemlocaties."