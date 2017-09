Merchtem wil schoolsite uitbreiden

"Momenteel lopen er zo'n vierhonderd kleuters en kinderen school in de basisschool De Plataan", zegt schepen van Lager Onderwijs Maarten Mast (LVB). "De school zal op termijn nood hebben aan extra lokalen, want er zijn heel wat woonprojecten in Merchtem voorzien de komende vijf jaar: de Ginder-Ale-site, de Drijpikkel en nog andere projecten zullen de bevolking fors doen groeien. En dan heb je extra plaats nodig in de scholen. In de basisschool De Plataan zijn er nu al twee klassen ondergebracht in containers. Eén container is helemaal versleten en wordt de komende weken vervangen door een nieuwe van 25.000 euro. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat leerlingen in containers zitten. Met het oog op de toekomst is de gemeente daarom op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden", aldus Mast. Zo kon de gemeente een akkoord maken met de eigenaar van de woning in de Stationsstraat 59. "Die woning grenst aan de parking van de Gemeentelijke Technische School (GTSM), die op dezelfde site als De Plataan is gelegen. De woning zal in eerst instantie gebruikt worden voor kleinere klasgroepen zoals vakklassen voor de technische school en voor islam- of andere godsdienstlessen voor De Plataan. De tuin kan dienen als extra parkeerplaats voor de schoolsite en om ruimte te creëren voor de werf van de nieuwe uitbreidingsfase van GTSM. In een later stadium kan de oppervlakte mee opgenomen worden in een groter geheel voor een mogelijke uitbreiding van onze scholen", besluit Mast.