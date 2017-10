Merchtemnaren kunnen gratis leren werken met defibrillator

In Merchtem kunnen inwoners binnenkort een gratis opleiding reanimatie met een defibrillator volgen. De gemeente doet mee met het project Hartveilige Gemeente van het Rode Kruis.

Merchtem telt vijf publieke Automatische Externe Defibrillators (AED’s): in de sporthal, in het sportcomplex, in de feestzalen van Hamme en Brussegem en aan het gemeentehuis. De overlevingskansen bij een hartstilstand stijgen namelijk aanzienlijk wanneer een slachtoffer gereanimeerd wordt met behulp van zo'n toestel. Omdat het vaak omstaanders zijn die de eerste hulp kunnen bieden, wil Merchtem haar inwoners de kans geven om te leren werken met die defibrillators.

De gratis opleiding gebeurt in samenwerking met de lokale Rode Kruisafdeling en vindt plaats op donderdagavond 23 november om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Wie wil deelnemen, moet zich voor 16 november inschrijven via www.merchtem.be/hartveilig.

foto: gemeente Merchtem