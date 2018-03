Merchtems ijs nog niet dik genoeg om te schaatsen

Afgelopen nacht was de koudste sinds 2013 en dat doet sommigen dromen van schaatsen op natuurlijk ijs. Maar het Agentschap Natuur en Bos gaf voorlopig nog nergens groen licht om te schaatsen op z'n vijvers. In Merchtem ging de technische dienst vanmiddag controleren of het ijs van de vijver achter het sportcomplex al dik genoeg is. Maar helaas, voorlopig blijft de vijver verboden terrein voor schaatsers.

Achter het sportcomplex in Merchtem ligt een kleine vijver van de gemeente, rustig gelegen en dus ideaal om op te schaatsen. Maar dan moet het ijs minstens 8 centimeter dik zijn. Met een boort maakt Arnout Van Crombrugge van de Technische dienst van Merchtem een gaatje in het ijs. “Ik meet 4 centimeter. Lang niet genoeg dus. En er is een dikke barst in het ijs ondertussen. Dus ik zou er niet opgaan.”

En dat is ook wat de gemeente Merchtem aanraadt. “Totdat we van de burgemeester bevestiging krijgen dat het inderdaad mogelijk is. We hadden het graag vooral aan onze kinderen nog een keer gegund van op natuurijs te kunnen schaatsen. Maar het zal voorlopig voor een andere keer zijn”, zegt Schepen van Jeugd Maarten Mast.

Zo lang het vriest blijft de technische dienst van Merchtem wel metingen uitvoeren. Ook op de kerkvijver, die in 2012 nog volledig dichtgevroren was en er op kon geschaatst worden.