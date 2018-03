Merchtems raadslid Luc Ceulemans overleden

Merchtems gemeenteraadslid voor sp.a-LVB Luc Ceulemans (50), de man die destijds achter de petitie stond tegen de sluiting van het station in Merchtem, is overleden. Hij was al een tijd ziek en werd opgevangen in palliatieve zorg.

Ceulemans was raadslid onder de vleugels van de Lijst van de Burgemeester. Ceulemans was jarenlang actief voor de sp.a in Merchtem. Hij zetelde in de meerderheidsfractie van 2007 tot 2012 en van 2015 tot heden. Hij sprong onder meer in de bres voor de pendelaars en startte in 2011 mee een petitie op tegen de sluiting van het station van Merchtem en de verbetering van de dienstverlening van de NMBS. Die petitie kreeg meer dan 2000 handtekeningen en het station bleef tijdens de spitsuren open. Ceulemans raakte bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 met 320 voorkeurstemmen niet rechtstreeks verkozen, maar kwam wel in de gemeenteraad via opvolging toen Dirk Legroux in 2015 ontslag nam en directeur van de Tuinbouwschool werd. Volgens de opvolging binnen LVB volgt Lan Tran Thu binnenkort Luc Ceulemans op. Zij behaalde 231 stemmen in 2012 en is daarmee elfde (en laatste) opvolger op de lijst.