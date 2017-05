Merchtemse burgemeester Eddie De Block wordt voorzitter van Itradura

Intradura is de ‘intergemeentelijke samenwerking voor duuurzaam afvalbeheer’. De nieuwe intercommunale neemt de afvalactiviteiten van Haviland over en zal de huisvuilinzameling en -verwerking organiseren voor 19 van de 20 gemeenten die dat tot nu toe door intercommunale Haviland lieten doen. Enkel Sint-Genesius-Rode stapt niet mee over.

De Merchtemse burgemeester Eddie De Block wordt de eerste voorzitter. "In het directiecomité zijn alle gemeenten vertegenwoordigd waardoor Intradura breed gedragen wordt door alle 19 vennoten. In de nabije toekomst gaan we bekijken hoe we deze filosofie nog verder kunnen versterken”, aldus De Block. Gunther Coppens (N-VA) , schepen in Sint-Pieters-Leeuw en Jan De Backer (CD&V) , schepen in Asse, zijn de ondervoorzitters van de organisatie. “Iedereen is het erover eens dat Intradura een efficiënte en kosten beheersende organisatie moet zijn. We moeten uiteraard innovatief zijn, maar mogen vooral niet vergeten dat we, als intercommunale overheid, zo efficiënt mogelijk moeten omgaan met belastinggeld”, aldus Coppens.