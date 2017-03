Merchtemse jeugd laat haar knippen voor het goede doel

In de Merchtemse school Sint-Donatus namen vanmorgen enkele leerlingen afscheid van hun haar. Dat had alles te maken met de jaarlijkse solidariteitsactie rond Pasen. Ditmaal koos de school voor Haarwensen, een stichting die pruiken schenkt aan kinderen die hun haar verliezen door ziekte. En om die pruiken te maken, is er in de eerste plaats véél haar nodig.

13 dappere meisjes van de tweede en derde graad van de Sint-Donatusschool in Merchtem waren vanmorgen bereid om een groot stuk van hun haar te laten knippen. er onverbiddelijk af. "De weken ervoor vond ik het wel een beetje spannend, maar vandaag had ik er gewoon zin in", vertelt Dara De Schutter. "Mijn haar groeit toch terug, maar ik kan er wel iemand anders heel gelukkig mee maken."

Want de knipbeurt heeft wel degelijk een doel. Met de vlechten van de meisjes kan de Stichting Haarwensen gratis pruiken geven aan kinderen tot 8 jaar die door behandeling of ziekte kaal geworden zijn. dat geeft hun zelfvertrouwen een boost. De Stichting is al enkele jaren heel succesvol in Nederland en hoopt dat succes in ons land te evenaren.

"We hebben voor deze actie gekozen omdat een collega de campagne had gezien op televisie. We zijn dan gaan kijken op de website en het sprak ons wel aan om kindjes te helpen op deze manier," vertelt leerkracht Yentl D'Haese.

Zo'n 400 tot 500 jonge kinderen verliezen jaarlijks hun haar door ziekte. Hen allemaal helpen; lukt met deze haarinzamelactie niet. Maar naast de 13 vlechten, konden de leerlingen ook een cheque van 5000 euro afgeven. Dat geld hadden ze ingezameld met een sponsorvoettocht.