Met Clouseau terug naar 30 jaar geleden

Clouseau bestaat 30 jaar en viert dat met een verzamelbox met hun allergrootste hits, samengesteld door hun fans. In 1996 keerde RINGtv met Koen en Kris terug naar hun geboortedorp Sint-Genesius-Rode. We kregen er een uitgebreide rondleiding door hun jeugd en kwamen er ook enkele verrassende dingen te weten.

Sinds vrijdag ligt de verzamelbox ‘Clouseau 30’ in de winkels en in het najaar gaat Clouseau op tournee langs de culturele centra in Vlaanderen en Nederland. In onze regio houden ze onder meer halt in Zaventem (19/10), Beersel (20/10) en Asse (20/01). Maar het gros van die optredens is intussen uitverkocht. Tijdens hun theatertournee zullen de broertjes Clouseau uitpakken met verrassende versies van hun bekendste hits.

Terug naar 1996

In 1996 keerde RINGtv met Koen en Kris Wauters terug naar Sint-Genesius-Rode waar de 2 Clouseau-mannen school liepen, voetbal en volleybal speelden en ook voor het eerst op een podium stonden. Dat was op 16 december 1984. Dus eigenlijk begon hun verhaal 33 jaar geleden. Maar de doorbraak kwam er inderdaad pas in 1987. Beleef hieronder opnieuw het verhaal van hun jeugd.

Wie is de echte 'Anne'

In 2006 bracht RINGtv een portret rond Geert Hanssens, een huisdokter in Sint-Genesius-Rode die destijds ook de monsterhit ‘Anne’ had gecomponeerd voor Clouseau. Tijdens het interview verklapte hij dat hij het nummer had geschreven voor een studente die destijds bij hem op kot zat. Door die bekentenis waren ook de makers van Tournee General niet meer bij te sturen. Ze trokken op onderzoek, zochten en vonden, weliswaar in Nederland, de dame aan wie die grote Clouseauhit was opgedragen.