Meteen prof: Remco schakelt versnelling hoger

Remco Evenepoel uit Schepdaal (Dilbeek), door velen geroemd als het grootste wielertalent sinds lange tijd, stapt van de juniorencategorie meteen over naar de profs. Op 1 januari zal hij, net voor zijn 19de verjaardag, al toetreden tot de ploeg Quick-Step in het profpeloton.

Vele volgers, tot zelfs Eddy Merckx toe, zien in de 18-jarige Pajot onze grootste wielerbelofte sinds decennia. Remco Evenepoel, die een jaar geleden nog voetballer was, stapelt sinds zijn keuze voor de fiets de overwinningen op elkaar. Afgelopen weekend kon u op RINGtv nog zien hoe hij, in de nationale driekleur, ook Europees kampioen werd, zowel in het wegrennen als het tijdrijden.

De bedoeling was dat Remco een jaartje verder de stiel zou leren in de belofteploeg van Axel Merckx en vervolgens prof worden bij Quick-Step. Maar omdat steeds meer profteams aan zijn mouw trokken, slaat het supertalent de belofteploeg over en wordt hij van junior in één klap prof. Vanaf 1 januari 2019 vervoegt hij de gelederen van de profploeg van Patrick Lefevere. Volgens VRT krijgt Evenepoel er een contract voor 2 jaar, met een optie op 2 extra seizoenen.