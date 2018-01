Oscar And The Wolf, de groep van Dilbekenaar Max Colombie, en Lost Frequencies, alias Felix De Laet uit Beersel, zijn tijdens de elfde editie van de Music Industry Awards (MIA’s) in de prijzen gevallen.

MIA’s voor Oscar And The Wolf en Lost Frequencies

Oscar And The Wolf won in drie categorieën: ‘Pop’, ‘Live Act’ en ‘Solo Man’. Tijdens de live-show op één werd aangekondigd dat Max Colombie en zijn wolven op vrijdag 26 oktober opnieuw in het Antwerpse Sportpaleis staan.

Lost Frequencies won de MIA in de categorie ‘Dance’.