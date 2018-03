Michel Vanhaeleweyck geen kandidaat meer bij verkiezingen in Asse

Michel Vanhaleweyck is een politiek monument in Asse. Hij was van 2000 tot 2006 burgemeester en sinds 2012 tot vandaag is Vanhaeleweyck schepen in Asse. Hij was ook 36 jaar lang gemeenteraadslid. In 2006, toen Open Vld een kartel vormde met de lijst Samen, behaalde Vanhaeleweyck een persoonlijk record aantal voorkeursstemmen van 2.105.Toch werd niet hij maar Koen Van Elsen (CD&V) toen burgemeester van Asse. Verder was hij ook 37 jaar bestuurslid van de liberale partij en 4 maal lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de volgende verkiezingen van 14 oktober vormt Open Vld, de partij van Vanhaeleweyck, een kartel met het nieuwe burgerproject Anders. Op die lijst dus geen Michel Vanhaeleweyck. Naar verluidt zouden onder andere familiale redenen een rol gespeeld hebben bij de beslissing van Vanhaeleweyck.

Foto Goeiedag