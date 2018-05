Michel Verschueren, de ex-manager van Anderlecht is lijstduwer op de lijst van Open Vld bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Verschueren werd in maart 87.

Michel Verschueren liet het nieuws zelf weten via een tweet. "Georges Leekens CD&V-kandidaat in Oostkamp en Mister Michel lijstduwer bij de Open Vld in Grimbergen. Wie van beiden zal de meeste stemmen halen? De Stoere Krijger of de Zilveren Vos", aldus Verschueren in zijn tweet.

Verschueren was eerder al lijstduwer voor de Open Vld voor de federale verkiezingen van 2014. Zoals reeds eerder bekendraakte is eerste schepen Chris Selleslagh lijsttrekker voor Open Vld in Grimbergen.