Middenschool Sint-Angela Ternat breidt uit

Middenschool Sint-Angela neemt na de paasvakantie 14 gerenoveerde klassen in gebruik. Omdat de school in Ternat de voorbije jaren stevig bouwde en verbouwde, zal er voor een plekje op de schoolbanken niet meer gekampeerd moeten worden.

Met de ingebruikname van de veertien gerenoveerde klassen is er plots plaats genoeg en moet er een einde komen aan de kampeerproblematiek die al een tiental jaren ontstaat telkens op de vooravond van de inschrijvingsdag. "We hebben besloten om op 21 april, de inschrijvingsdag voor eerstejaars, alle leerlingen te aanvaarden. Dat is een belofte. Geen kampeertoestanden meer dus aan de poorten van Sint-Angela", aldus Guido Van den Cruijce, de directeur van Sint-Angela Ternat.

CO2-gehalte

De 14 gerenoveerde klassen zijn ondergebracht in het gebouw dat bassischool De Brug vorig jaar verliet. De basisschool nam op haar beurt de intrek in een nieuwbouw in de Statiestraat. Het oude gebouw van De Brug werd overgenomen door Sint-Angela en kreeg langs de binnenkant een totale make-over. De eerstejaars van Sint-Angela zullen na de paasvakantie verhuizen naar het gerenoveerde deel. Volgens directeur Guido Van den Cruijce komen zij er in de beste omstandigheden terecht. "De klassen zijn onder andere voorzien van vloerverwarming, automatische verlichting en een ventilatiesysteem dat zich per klaslokaal aanpast aan het gemeten CO2-gehalte. Ook met de strenge normen voor isolatie en akoestiek is rekening gehouden. Kostenplaatje van de renovatie is ongeveer 2 miljoen euro."