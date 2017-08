Mila en Lucas zijn de populairste voornamen in Vlaams-Brabant

Lucas is de populairste voornaam in Vlaams-Brabant, bij de meisjes is dat Mila. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de FOD Economie.

In 2016 was Emma voor het veertiende jaar op rij de vaakst gekozen vrouwelijke voornaam in België. Bij de jongens stootte Lucas Louis van de troon, die de vorige drie jaar de eerste plaats innam.

In Vlaams-Brabant zien we wat betreft de jongensnamen dezelfde voorkeur. Maar bij de meisjes staat Emma, de populairste Belgische voornaam, pas op een gedeelde derde plaats met Elise. Lousise staat op twee en de populairste meisjesnaam in Vlaams-Brabant is Mila.

Hieronder vind je de top 10 met de populairste jongens- en meisjesnamen in Vlaams-Brabant. (bron Algemene Directie Statistiek)