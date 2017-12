Milan Corryn uit Gooik verlengt profcontract bij RSCA

Milan Corryn is een centrale middenvelder. Hij speelde dit seizoen mee in alle wedstrijden van de Youth League, waarin ook het jonge Anderlecht uitkwam tegen PSG, Bayern en Celtic. Het haalde daarbij 4 op 18.



Deze zomer mocht Corryn even proeven van de A-kern. Anderlecht wil de komende jaren meer inzetten op de jeugd en gelooft alvast in het talent van de Gooikenaar.