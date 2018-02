Milde straf voor 85-jarige man die 72-jarige vrouw doodreed

Een 85-jarige man die in de zomer van 2016 een 72-jarige vrouw doodreed op de parking van het Carrefour-warenhuis in Drogenbos, kreeg een celstraf van 3 maand, volledig met uitstel, een geldboete van 600 euro en 3 maanden rijverbod.

Het gaat om een zeer ongelukkig voorval dat zich voordeed op 10 juni 2016, in de vroege namiddag. Een 85-jarige man was net zijn parkeerplaats uitgereden om de parking van het warenhuis te verlaten. De man reed tegen een zeer lage snelheid de vrouw aan. Het slachtoffer kwam ongelukkig ten val en hield aan die val een schedeltrauma over. Ze overleed 9 dagen later in het ziekenhuis.

De 85-jarige man had niet gedronken en hij diende ook de eerste zorgen toe aan het slachtoffer. Op de zitting gaf hij toe dat hij de vrouw helemaal niet gezien had. Gezien de spijtige omstandigheden bleef het openbaar ministerie zeer mild in de strafbepaling. Artikel 42, het voorgoed intrekken van het rijbewijs, werd niet opgelegd. Als de man slaagt in zijn praktisch examen, krijgt hij zijn rijbewijs na het rijverbod terug.