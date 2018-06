Milde straffen op proces puddingmoord Pepingen

In de zaak rond de ‘puddingmoord’ op een 89-jarige man uit Pepingen heeft de rechtbank celstraffen van 7 en 10 jaar uitgesproken tegen de twee beklaagden. Het koppel mengde XTC-pillen in de pudding van de bejaarde, de grootvader van de vrouw, om hem te doden.

Een koppel dat in 2013 een 89-jarige man, grootvader van de vrouw, vermoordde door xtc-pillen in zijn pudding te mengen, is veroordeeld tot celstraffen van 7 en 10 jaar cel.

Dat het een moord betrof, werd pas maanden na het overlijden van de bejaarde vastgesteld. De grootvader werd maanden na zijn dood opgegraven en toxicologisch onderzoek op het lichaam wees uit dat hij was overleden aan een overdosis xtc.

Volgens de rechtbank is er sprake van moord, maar zijn er verzachtende omstandigheden. Zo zouden de ‘dagelijkse beledigingen’ van het slachtoffer aan het adres van zijn kleindochter haar en haar echtgenoot tot wanhoop hebben gedreven.

De echtgenoot van de kleindochter kreeg 10 jaar cel. Hij had het plan uitgewerkt om het slachtoffer te doden met drugs en had de xtc aangekocht. Zijn vrouw werd veroordeeld tot 7 jaar cel. De rechtbank hield bij de strafmaat onder andere rekening met de gezinssituatie van het koppel, hun blanco strafblad en met de tijd die het hele dossier in beslag had genomen.