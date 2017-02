Milde weldoener gevonden voor restauratie mirakelschilderijen Halle

Goed nieuws voor de mirakelschilderijen in Halle. Er is een milde weldoener opgedoken om de restauratie van de schilderijen te helpen bekostigen.

Donderdag deed Ghislain Stas van de werkgroep Pro Arte Hallensis nog een oproep in ons nieuws. De werkgroep was op zoek naar sponsors om de laatste mirakelschilderijen uit de Sint-Martinusbasiliek te restaureren.

Twee dagen na de reportage belde een Hallenaar de werkgroep op. Hij wilde, na het zien van de reportage, de 17de eeuwse schilderijen uit de Sint-Martinis basiliek sponsoren. Hij had namelijk zelf net een klein mirakel meegemaakt: zijn echtgenote was pas terug uit het ziekenhuis, na een zware operatie die goed verlopen was.

Nu er weer geld is, heeft Pro Arte Hallensis opnieuw contact opgenomen met verschillende academies die de schilderijen kunnen opknappen. Het sponsorgeld zal wellicht niet volstaan om alle schilderijen te restaureren, maar Ghislain Stas is wel al verheugd dat dit klein mirakel is geschied.