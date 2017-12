Milieuvergunning voor bouw van 2 windmolens in Beersel

Op 22 juni van dit jaar besliste de provincie Vlaams-Brabant om geen milieuvergunning toe te kennen voor de exploitatie van 2 windmolens langsheen Heideveld, tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorlijn Brussel-Halle, in Beersel. Tijdens het openbaar onderzoek werden 5 bezwaren ingediend. Die hadden hoofdzakelijk betrekking op geluidshinder, slagschaduw, rendementsverlies, te korte afstand tot andere windmolens en gebrek aan overleg met de exploitanten.

De nv Electrabel tekende bij minister Schauvliege beroep aan tegen die beslissing. Uit adviezen die de minister ontving, leidt zij af dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. Tijdens de dag bleef de geluidshinder onder de richtwaarden, maar tijdens de avond- en nachtperiode werden de waarden dan weer overschreden.

Daar staat tegenover dat de locatie gelegen is in een industriegebied en dat het landschap wordt gekenmerkt door grootschalige industrie, aldus minister Schauvliege. Vandaar dat de minister een milieuvergunning verleent voor de windmolens, zij het gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet het geluidsniveau tijdens de avond en nacht worden beperkt. Binnen de 6 maanden na de ingebruikname van de windmolens moet een erkend milieudeskundige geluidsmetingen uitvoeren op de meest kritische plaatsen. Bovendien moet per windturbine een online dagboek worden bijgehouden over de impact van de slagschaduw.