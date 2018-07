Militairen krijgen geen medaille voor hulp op 22/3

Zo’n 40 militairen die tijden de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek patrouilleerden, dienden enige tijd terug een aanvraag in om een medaille te krijgen. Het antwoord van de legertop is duidelijk nee.

De legerleiding weigert een medaille voor ‘moed en toewijding’ te geven aan de soldaten die in de eerste uren op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek patrouilleerden. De militairen hadden daarvoor zelf een verzoek ingediend. “We willen geen heldencultus creëren. Het werk van de militairen die dag was uitzonderlijk, maar elke soldaat zou hetzelfde gedaan hebben,” zegt de legertop in Het Nieuwsblad.

De vakbond VSOA Defensie reageert teleurgesteld op de weigering. “Een militair hecht veel belang aan eretekens. De taak van de militairen was patrouilleren en de politie bijstaan. Maar meteen na de aanslag zijn ze zonder aarzelen de vertrekhal ingelopen. Ze hebben hun leven op het spel gezet om gewonden te verzorgen en te helpen waar ze konden,” aldus de VSOA.