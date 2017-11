Minderjarige uit Wolvertem betrokken bij rellen in Brussel

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een jeugdrechter gevorderd in verband met een minderjarige die betrokken was bij de rellen aan het Muntplein in Brussel. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Wolvertem.

Op 15 november braken op het Muntplein in Brussel rellen uit en werd veel schade aangericht. Nu blijkt dat ook een 16-jarige jongen uit Wolvertem bij die rellen betrokken was. De jongen was nog niet eerder gekend bij het parket.

De jongen kon worden geïndentificeerd nadat hij op school aan het opscheppen was over zijn aandeel in de feiten. Ook analyse van de camerabeelden hielpen bij de identificatie. Op de beelden is te zien hoe de jongen een verkeersbord en een ladder in de richting van politievoertuigen gooit.

Het parket van Halle-Vilvoorde vraagt dat de jongen in een gesloten instelling zou geplaatst worden wegens gewapende weerspannigheid in bende en illegaal wapenbezit.