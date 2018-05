Het gaat om bijzonder kleine camera's die amper opvallen. Het voordeel van zo'n kleine camera's is dat ze gemakkelijk verstopt kunnen worden, bijvoorbeeld in verkeersborden. De camera's zijn makkelijk te verplaatsen en kunnen op die manier worden opgesteld op plaatsen waar het storten van afval een probleem is. Het is de bedoeling om sluikstorters op heterdaad te betrappen.

De camera's kosten 18.000 euro per stuk. In Sint-Pieters-Leeuw worden 3 camera's aangekocht, in Beersel en Halle 2.