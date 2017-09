Minister Crevits bezoekt Sint-Godelieve-Instituut in Kapelle-Op-Den-Bos

Het Sint-Godelieve-Instituut in Kapelle-Op-Den-Bos kreeg vandaag op de eerste schooldag niemand minder dan Minister van Onderwijs Crevits op bezoek. Het Sint-Godelieve-Instituut maakt deel uit van het proefproject 'Scholen in beweging'.

Minister Crevits bezocht vandaag 5 scholen, de laatse stop was het Sint-Godelieve-Instituut in Kapelle-Op-Den-Bos. Die school maakt deel uit van het proefproject 'scholen in beweging'. "Daarbij worden leerlingen van het secundair onderwijs van 10 secundaire sholen in Vlaanderen gevolgd om te kijken wat de effecten zijn als je bewegingsmomenten inlast op school en wat de beste manieren zijn om jongeren tussen 12 en 18 jaar aan het bewegen te krijgen", aldus minister Crevits.

Het Sint-Godelieve-Instituut heeft een werkgroep gezondheid die al verschillende initiatieven nam om bewegen te stimuleren. "Voor beweging hebben wij onze middagsport, onze sportdag, wij doen heel veel verplaatsingen met de fiets, één van de initiatieven is ook nog het staande les volgen", aldus leerkracht Erik Nijs van de werkgroep gezondheid.

Tijdens het bezoek van de minister was er net een vergadering bezig van de werkgroep gezondheid met de leerlingenraad. Samen bespraken ze hoe ze dit schooljaar niet alleen willen inzetten op meer bewegen, maar ook op gezonde voeding en een goed gevoel. De reactie van minister Crevits was alvast enthousiast.

Meer over het bezoek van de minister vanavond in het nieuws op RINGtv.