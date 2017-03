Minister De Block haalt uit naar verzekeraars slachtoffers 22 maart

Over twee weken herdenken we de aanslagen in de luchthaven en het metrostation van Maalbeek. Maar het gros van de slachtoffers of hun nabestaanden wacht nog altijd op de schadevergoeding van hun verzekering. Minister De Block vindt dat ongehoord. Volgens haar verstoppen sommige verzekeraars zich achter wat de Belgische overheid voor de slachtoffers doet vanuit een algemeen solidariteitsgevoel van alle Belgen.

Volgens Assuralia, de beroepsvereniging voor de verzekeringsondernemingen, zijn de dossiers van mensen met ernstige lichamelijke letsels nu eenmaal complex. Zulke slachtoffers worden meestal voor lange tijd en in schijven uitbetaald. Dat zei woordvoerder Robyns vanmorgen in 'De Ochtend' op Radio 1. Maar De Block neemt geen genoegen met die uitleg. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen", klinkt het.