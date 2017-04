Minister Maggie De Block moet aan populariteit inleveren

Jarenlang was ze de populairste politici van het land, zowel in Vlaanderen als Walloniƫ. Maar in de jongste peilingen staat ze niet langer op nummer 1. In de peiling van VRT/Standaard zegt 34% van de ondervraagden nog voor haar te willen stemmen. Bij de vorige peiling in oktober was dat nog 55%. Daardoor zakt de minister uit Merchtem van de 1ste naar de 7de plaats. Als minister van Volksgezondheid werkt De Block meer in de luwte en moet ze ook minder populaire maatregelen nemen. In de top herkennen we nog een andere regiogenoot. Zo staat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (28%/N-VA)uit Beersel voor het eerst in de top 10. Die top 10 wordt trouwens geleid door een Waal: premier Charles Michel (39%/MR). Op twee staat Theo Francken (39%/N-VA). Het zilver is voor Bart De Wever (38%/N-VA).