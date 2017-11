Vlaams minister van Sport Philippe Muyters is somber wat betreft de toekomst van het Eurostadion. Dat liet hij gisteren blijken tijdens het duidingsmagazine De Afspraak op Canvas.

Minister Muyters (N-VA) somber over toekomst Eurostadion

"Mijn gevoel zegt dat het stadion er niet zal komen voor het Europees Kampioenschap van 2020". Dat zei Vlaams minister van Sport Philippe Muyters gisteren in De Afspraak. Muyters sprak zich niet uit of het stadion er al dan niet komt. "Die beslissing moet ik niet nemen. Ik wil dat collega Schauvlieghe haar werk kan doen en alle bezwaren kan meenemen in haar beslissing", aldus nog de minister.