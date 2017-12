Minister Schauvliege schrapt buurtweg enkele uren voor beslissing van UEFA rond Eurostadion

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft donderdagmorgen de historische buurtweg afgeschaft die over parking C in Grimbergen loopt. Het is precies omdat die buurtweg niet geschrapt was dat het Eurostadion niet kon worden vergund...Het nieuws staat te lezen in de krant Het Nieuwsblad.

Over het terren waar het Eurostadion zou gebouwd worden, loopt een historische buurtweg waar in het verleden al heel wat om te doen was. De buurtweg was een struikelblok, want zolang die weg niet was afgeschaft, was er ook geen vergunning mogelijk voor de bouw van het Eurostadion.

Merkwaardig dus dat Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) donderdagochtend besliste om de buurtweg af te schaffen. Een paar uur later zou de Europese voetbalbond UEFA beslissen om Brussel niet toe te wijzen als speelstad voor het EK van 2020. Volgens het kabinet van Schauvliege zat de beslissing er al lang aan te komen, maar kon de minister pas donderdagochtend tekenen omdat ze tot dan in het buitenland was. "De UEFA was op de hoogte", zo luidt het.

Dat laatste wordt door sommigen tegengesproken. Dimitri Huyghe, projectdirecteur van de vzw Euro Brussels 2020: "Iedereen wist dat de beslissing er zat aan te komen maar het was donderdag te laat om de documenten nog aan de UEFA te bezorgen."