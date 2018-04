Minister Weyts aan beterhand nadat hij weer onwel werd in parlement

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) is gisteren opnieuw onwel geworden tijdens een tussenkomst in het Vlaams parlement. De minister is intussen weer aan de beterhand.

Het was tijdens een tussenkomst gisteren in het parlement dat minister Weyts zichtbaar moeite had om zich te concentreren. Het praten ging moeilijk en even later kreeg hij bijstand van partijgenoot en arts Peter Persyn.

Volgens zijn woordvoerder ging het om een bloeddrukval en is minister Weyts intussen aan de beterhand. Het is niet de eerste keer dat Ben Weyts onwel wordt in het Vlaams parlement. Dat gebeurde ook al eens in februari vorig jaar. Toen had de minister last van een vlaag van verwardheid die gepaard ging met geheugenverlies.