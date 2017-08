Minister Weyts en burgemeester Deconinck de lucht in voor het Gordelfestival

Ben Weyts, minister bevoegd voor de Vlaamse Rand,ging vandaag al een kijkje nemen bij de voorbereidingen van het Gordelfestival. De minister deed dat op een originele manier: vanuit de lucht in een helikopter. Luc Deconinck, burgemeester van focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw, vergezelde de minister.

Minister Weyts en de Leeuwse burgemeester Luc Deconinck volgden vanuit de helikopter het parcours van de 100 kilometer doorheen de groene rand rond Brussel. De vernieuwde 100 kilometer zal dit jaar voor het eerst in pelotons met verschillende snelheden worden gereden.

Het Gordelfestival heeft plaats op zondag 3 september. Wie meefietst met de mountainbikeroutes maakt overigens zelf kans op 1 van de 4 helikoptervluchten die verloot worden onder de deelnemers.

Tijdens de vlucht met de helikopter viel het de minister op hoe groen de rand rond Brussel wel is. Zondag zal Ben Weyts overigens niet in een helikopter maar wel op de fiets kruipen. De minister zal deelnemen aan de 100 kilometer en hij hoopt die afstand in 4 uur tijd af te leggen.

Meer info op www.gordelfestival.be en vanavond in het nieuws op RINGtv.