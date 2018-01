Minister Weyts maakt 1,2 miljoen euro vrij voor Vlaams-Brabantse fietsinfrastructuur

Minister van Mobiliteit en Vlaamse Rand, Ben Weyts (N-VA) maakt een bedrag van 1,2 miljoen euro vrij voor lokale fietsinfrastructuur in Vlaams-Brabant. In Halle-Vilvoorde gaat het om projecten in de gemeenten Asse, Steenokkerzeel, Zaventem en Roosdaal.

Vaststelling is het feit dat de helft van alle verplaatsingen die de Vlamingen maken 5 kilometer of minder bedraagt. En toch kiezen we nog te weinig voor de fiets, aldus minister Ben Weyts (N-VA). Na de 103 miljoen euro in 2017, wil de minister dit jaar een bedrag van 110 miljoen euro vrijmaken om te investeren in Vlaamse fietsinfrastructuur. Van dat bedrag is een som van 1,2 miljoen euro bestemd voor Vlaams-Brabant.

In Halle-Vilvoorde gaat het om projecten in 4 gemeenten: Roosdaal (Kraanstraat), Zaventem (Hennaulaan-Grensstraat), Asse (Spoorwegroute Oude Merchtemsebaan via Zellik station tot tunnel Ring + verlichting AB-spoorwegroute) en Steenokkerzeel (Kampenhoutsesteenweg).

Minister Weyts hoopt dat deze fietsinvesteringen inspirerend zullen werken voor de lokale besturen. Zij kunnen via het Fietsfonds middelen krijgen voor lokale fietswegen die deel uitmaken van een fietsnetwerk dat de eigen gemeentegrenzen overstijgt. De Vlaamse overheid financiert samen met de provincie 80 % en in sommige gevallen zelfs 100 % van de totale investeringskost. Het resterende bedrag wordt door de gemeenten bijgepast.