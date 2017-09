Minister Weyts wil aantal pelotons voor Gordelklassieker uitbreiden

Duizenden sportievelingen zakten van heinde en ver af naar het Gordeltrefpunt in het provinciedomein van Huizingen en het Colomadomein in focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw om van daar uit te fietsen te wandelen of deel te nemen aan de talloze andere activiteiten. Het prima weer zat er wellicht ook voor iets tussen want het aantal deelnemers overtrof ruim de verwachtingen van de organisatoren. Maar liefst 26.000 Gordelaars schreven zich in, dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Ook RINGtv was zichtbaar aanwezig op het Gordelfestival met onder meer een eigen peloton voor de Gordelklassieker.

Die pelotons waren een nieuwigheid dit jaar. De deelnemers beleefden op die manier de 100 km as een echte wielerklassieker. Ook de aankomst in Overijse had de allures van een echte wielerwedstrijd. Tussen acht en negen uur 's ochtends vertrokken vanuit het Colomadomein in focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw vier groepen van 125 fietsers. Als laatste vertrok het RINGtv peloton, aangevoerd door onze journalist Kris Vander Gracht en minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) . Minister van Sport Phillipe Muyters (N-VA) mocht het startsein geven. Na een verkwikkende tocht door de groene en Vlaamse Rand rond Brussel kwam de karavaan witte pedaalridders rond 13u30 aan in het provinciedomein van Huizingen.

Met het peloton over de Ring rond Brussel?

Iedereen was na afloop best tevreden met deze nieuwe aanpak. RINGtv-presentator en pelotonleider Kris Vander Gracht benadrukte de kameraadschappelijke sfeer tijdens deze sportieve uitdaging. En ook voor minister Weyts smaakt de formule met wielerpelotons naar meer. Daarom wil hij het aanbod pelotons volgend jaar uitbreiden en ook meer exclusieve wegen toevoegen aan het parcours. Hij denkt daarbij aan het bijvoorbeeld verkeersvrij maken van een stukje van de Ring rond Brussel speciaal voor de pelotons.

Bekijk onderstaande reportage voor een uitgebreide terugblik.