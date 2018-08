Minstens vijf bruggen in onze regio in zorgwekkende toestand

In Vlaanderen staan 28 bruggen onder extra toezicht, omdat ze in zorgwekkende toestand verkeren. Dat schrijven een aantal kranten naar aanleiding van de ramp op de Morandi-brug in Genua. In onze regio zijn er minstens vijf zorgwekkende bruggen. Volgens experts is er geen reden tot paniek.

Dinsdag stortte in Genua, Italië, een brug in waarvan al langer geweten was dat er fouten in de constructie waren. Het ongeval kent een zware balans: meer dan veertig mensen overleden bij de instorting. Ook in Vlaanderen heeft de overheid weet van problemen met bruggen, al gaat het niet om dramatische problemen en is een Genua-scenario hier niet denkbaar.

De bruggen die onder extra toezicht staan, worden door het Agentschap Wegen en Verkeer gecategoriseerd als ‘prioritaire kunstwerken’, weten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Het gaat dan om bruggen die langer dan vijf meter zijn en waarvan geweten is dat er op termijn renovaties zullen nodig zijn. Zo kampen ze met betonrot, versleten kabels, vochtproblemen en verzakkingen. Wegen en Verkeer controleert die bruggen maandelijks.

Minstens vijf in onze regio

In onze regio zijn er minstens vijf bruggen die structurele ingrepen vergen. Het gaat om de oprit 2 naar de E411 in Overijse. Daar wordt onderzocht wat er moet gebeuren. Een andere brug in Overijse, aan de Bredestraat, over de E411, moet gerenoveerd worden en is in afwachting gestut. Drie andere bruggen zullen aangepakt worden bij de werkzaamheden voor de herinrichting van de Ring rond Brussel. Het gaat om de brug die de E40 over de Ring leidt in Sint-Stevens-Woluwe, de brug aan de Hector Henneaulaan in Zaventem (foto) en de oprit naar de Ring in Zaventem.

Wellicht staat er sinds kort een zesde brug op het lijstje: de Drasop-brug in Buizingen. Begin deze maand werd die beschadigd bij een ongeval met een brandende vrachtwagen op de Ring. Sindsdien is de brug dicht voor het verkeer en onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer wat er moet gebeuren.