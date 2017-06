Mira Grimbergen koopt grootste telescoop ooit

Volkssterrenwacht MIRA wil de kleine Schmidt-koepel bovenop het dak van MIRA vervangen door een grotere telescoopkoepel. "Daardoor zouden we onze groepen er eindelijk in kunnen ontvangen zonder dat onaangename sardientjes-in-een-blik gevoel", vertelt Philippe Mollet van MIRA. "De financiering voor de bouw van de nieuwe koepel is, mede met dank aan de Nationale Loterij rond. Voor de nieuwe 50 cm-spiegeltelescoop is in de combinatie die wij nodig hebben, 40.000 euro nodig. Als we 25.000 euro konden binnenhalen, dan zouden we de rest van het bedrag zelf kunnen financieren. Wat nu dus met 26.245 euro al lukte. Maar vermits we boven dat bedrag zitten, dromen we nu van een 60 cm-spiegeltelescoop. Die kost wel een pak meer, maar je kan er nog meer mee waarnemen”, aldus Mollet.

Ter vergelijking: met een grote telescoop van 50 cm kunnen we 5.000 keer meer waarnemen dan het menselijk oog. Gaan we naar 60 cm, dan loopt die winst op tot bijna 7.500 keer. De crowfunding-campagne loopt in ieder geval nog tot 21 juni, dus misschien ligt binnenkort ook de 60 cm-spiegeltelescoop binnen handbereik.

MIRA is de oudste volkssterrenwacht in de Benelux. "Maar we willen dus ook in de toekomst baanbrekend werk blijven verrichten, zoals we dat in het verleden ook al deden" zegt Mollet nog. "Bij jongeren en ouderen willen we interesse opwekken voor STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics): het is één van de grote uitdagingen van de hedendaagse maatschappij, waar ook de overheid de laatste jaren héél sterk op inzet. Maar voor MIRA is dat al 50 jaar de belangrijkste doelstelling. De nieuwe krachtige kijker zal trouwens niet enkel ingezet worden voor de dagelijkse bezoekers, maar ook gebruikt worden door studenten die een actueel en origineel onderzoek willen verrichten voor hun eindwerk", besluit Mollet.