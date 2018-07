MIRA maakt zich op voor ‘langste maansverduistering van de eeuw’

Vanavond en vannacht kan je vanuit ons land naar een volledige maansverduistering kijken. Het begin zal je moeten missen omdat de maan dan nog achter de horizon zit, maar geen nood. De maansverduistering zal in totaal 103 minuten duren, de langste deze eeuw. Je kan alles volgen vanaf 22 uur bij Volkssterrenwacht in Grimbergen.

Een maansverduistering - ook wel bekend als bloedmaan – komt wel vaker voor en is ook regelmatig te zien in ons land. De laatste keer was in februari vorig jaar. Maar de tijdsduur maakt deze verduistering toch wat specialer. Tussen 21u30 en 23u13 zal de maan helemaal verduisterd zijn. Met 103 minuten wordt het volgens wetenschappers de langste maansverduistering van de 21ste eeuw. Iets na middernacht zal de maan helemaal uit schaduw van de aarde zijn.

Het spektakel kan je vanavond bij Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen volgen vanaf 22uur. Bij een maansverduistering komen zon, aarde en maan op één lijn te staan en vertoeft de maan dus in de schaduw van de aarde. Toch wordt die maan niet helemaal donker omdat er toch nog zonlicht doorheen de dampkring de maan kan bereiken. Doordat dat dat zonlicht richting aarde weerkaatst, kunnen wij de maan in een bloedrode kleur zien.

Volgens MIRA is er zelfs nog meer te zien vanavond. “Jupiter en Saturnus zijn van de partij, net als onze buurplaneet Mars. Die staat bovendien in oppositie van de zon, waardoor ze een hele nacht boven de horizon zal staan. Tot slot kan je ook de schitterende zomersterrenhemel bewonderen,” aldus MIRA.