Mirakelschilderijen hopen op klein mirakel

Al van in 1993 werkt Pro Arte Hallensis aan de restauratie van 21 mirakelschilderijen die in de torenhal van de Sint-Martinusbasiliek in Halle hingen. Die beelden de mirakels uit van Onze-Lieve-Vrouw van Halle en zijn schenkingen van mensen die haar wilden bedanken voor hun genezing.

"Het zijn schilderijen die gemaakt zijn tussen 1600 en 1650 met een heel speciale techniek. Het is de overgang van schilderen op eiken paneeltjes naar de doeken zoals we ze vandaag kennen. Het doek is onmiddellijk vastgemaakt op het kader met nageltjes en dat is heel uitzonderlijk. In heel Nederland bijvoorbeeld zijn er zes zo'n schilderijen. En hier in Halle hebben we er 21," zegt Ghislain Stas van Pro Arte Hallensis.

Vandaag zoekt Pro Arte Hallensis sponsors voor de restauratie van de laatste drie mirakelschilderijen. Zo'n sponsoring is fiscaal aftrekbaar. "Gemiddeld kost een restauratie 750 euro. De sponsor stort dat op de rekening van de Koning Boudewijnstichting die hem een fiscaal attest geeft. Zij storten daarna door naar onze rekening waarna wij de academies betalen om de restauratie te doen," aldus Stas.